وزير التعليم: سنعيّن “ملحقات ثقافيات” سعوديات.. وسنوقف التعاقد مع الأجانب على وظائف الإشراف

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، إن الوزارة متوجهة حالياً نحو الاستفادة من السعوديات المؤهلات أكاديمياً للعمل في قيادة بعض الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج.
وأضاف – خلال حديث له في ملتقى الملحقين الثقافيين بالرياض – أن الوزارة تسعى كذلك للاستفادة من خريجي الابتعاث والخريجات للعمل في الملحقيات.
وأكد آل الشيخ أن الملحقيات الثقافية ستخضع لعملية هيكلة تقوم على عدم التجديد للموظفين الموفدين المنتهي إيفادهم، وضخ دماء جديدة في الملحقيات، كما أن الهيكلة ستشمل إيقاف التعاقد مع مشرفين غير سعوديين على وظائف الإشراف الدراسي.وفق “أخبار 24”.