حذّرت سفارة المملكة في دولة المجر المواطنين المقيمين أو المسافرين إلى هناك، من الاقتراب من منطقة (BAH-csomopont) التقاطع الرئيسي المجاور لمركز بودابست للمؤتمرات وفندق نوفوتيل ومركز تسوق MOM، غداً الأربعاء.
وأوضحت السفارة أن المنطقة سيتم إغلاقها وإخلاؤها اعتباراً من الساعة الثامنة صباح الأربعاء، وذلك بسبب استخراج الأمن لقنابل من الحرب العالمية الثانية.
ودعت السفارة لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المنطقة المذكورة، والتواصل معها من خلال هاتف شؤون السعوديين على الرقم 0096692003334 في حال الحاجة للمساعدة.
وفق “أخبار 24”.