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أخبار محلية > أمير القصيم يصدر قراراً بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة
09/04/2019   10:21 م

أمير القصيم يصدر قراراً بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة

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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , قراراً تضمن تكليف عدد من الوكلاء ورؤساء المراكز بالمنطقة التي تهدف لتدوير الكفاءات ودفع عجلة العمل والإنجاز وتأهيل الطاقات البشرية.

واشتمل القرار الذي وجه به سمو أمير منطقة القصيم على تكليف نادر بن فهاد الدوسري بالعمل وكيلاً لمحافظة البكيرية, وتكليف نايف بن محمد بن عبدالله بن حجاج بالعمل وكيلاً لمحافظة البدائع , وتكليف ناصر بن حمد بن عبدالله الناصر بالعمل وكيلاً لمحافظة الأسياح , وتكليف فهد بن محمد بن فهد الصقيه بالعمل رئيساً لمركز القوارة , وتكليف محمد بن إبراهيم بن ناصر السعوي بالعمل رئيساً لمركز المليداء , وتكليف محمد بن إبراهيم بن محمد الزمام بالعمل رئيساً لمركز قصيباء.

من جانبه, أعرب المكلفين عن شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من قبل سمو أمير منطقة القصيم , سائلين الله تعالى أن يعينهم على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة , واعدين بتقديم المزيد من العطاء وبذل الجهود , مستنيرين بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم , وسمو نائبه لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.

أمير القصيم يصدر قراراً بتكليف عدد من وكلاء المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة

أخبار محلية
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