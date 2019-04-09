توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق غداً الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق.
وذكرت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، غداً الأربعاء، أن هذه المناطق هي الحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية ومرتفعات كلٍ من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
فيما توقعت الأرصاد أن تُسجل أعلى درجة حرارة غداً في مكة المكرمة (40) درجة، وأن تُسجل أدنى درجة حرارة في طريف بالحدود الشمالية (12) درجة.وفق “أخبار 24”.
وشهد عددٌ من مناطق المملكة، بينها العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.