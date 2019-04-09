سلّمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لمندوب الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم، سبعة أطفال يمنيين من المغرر بهم، الذين ألقي القبض عليهم أثناء المواجهات العسكرية مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عددٍ من جبهات القتال على حدود المملكة.
وتمت إجراءات تسليم الأطفال بقيادة قوة شرورة، بحضور مندوب الحكومة اليمنية الشرعية والجهات المعنية، ويمثلون الدفعة الثامنة، حيث يبلغ عدد الأطفال الذين أعيدوا إلى ذويهم حتى الآن ١٢٠طفلًا مغررًا بهم.
كما سُلم كل طفل مبلغاً من المال كهدية مقدمة من قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، فيما قدّمت قيادة قوة شرورة هدايا رمزية لهم، بعد ذلك أُخذت الصور التذكارية بهذه المناسبة، ونقلوا بالحافلات المعدة عن طريق البر إلى مأرب.