أطلقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” اسم الطالب السعودي فيصل الدوسري على أحد الكويكبات الصغيرة “Minor Planet” المكتشفة حديثاً؛ تكريماً لجهوده العلمية في مجال البحوث.
وجاء اختيار “ناسا” لاسم الدوسري للتعريف بالكويكب الصغير، ليكون ثالث موهوب سعودي يطلق اسمه على أحد الكويكبات بعد الطالب عبدالجبار الحمود 2016، والطالبة فاطمة الشيخ 2017.
وأطلقت ناسا اسم (Aldosarry 34559) على الكويكب الجديد، كإضافة جديدة لسلسلة الكويكبات الممنوحة من “ناسا” للطلاب الذين حققوا إنجازاً علمياً في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة.
وكان الدوسري، الذي يدرس سنته الجامعية الأولى في جامعة (UC Berkeley) الأمريكية، قد قدم بحثاً عن تصنيع هرمونات نباتية للاستخدامات الزراعية في معرض إنتل آيسف 2018، وحقق عدة إنجازات بحصوله على المركز الثاني في مجال علوم النبات، وجائزة خاصة من جمعية الصين للعلوم والتقنية، وجائزة أخرى خاصة من Shanghai STEM Cloud Center.
وفق “أخبار 24”.