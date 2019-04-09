ضبط أكثر من 46 مدّعي علاج بالطب البديل في المملكة

كشف المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي ياسر الأحمري ، أنه تم ضبط أكثر من 46 مدّعي علاج بالطب البديل والتكميلي في أنحاء المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة.
وقال الأحمري إن المركز قام برصد عدة ادعاءات علاجية يروّج لها مدّعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى استقبال عدة بلاغات من المواطنين حولها.
وأكد الأحمري أن المركز لا يتهاون مع مدّعي الطب البديل والتكميلي الذين لا يحملون ترخيصًا رسميًا منه، مبينًا أن أبرز الادعاءات التي تم رصدها هي: العلاج بالكي، التهاب الفيروس الكبدي، الحجامة، التمريخ، مشاكل الحمل، العلاج بالطاقة، البواسير، الغرغرينا، الأورام السرطانية، الجلطات الدماغية، الأبهر، البروستات، عرق النساء، آلام المفاصل، الدسك، الشلل النصفي، الاكزيما، الانزلاق الغضروفي، أمراض الأطفال، أمراض النساء عامة، تنسيم الرأس، الفصد، فقرات الظهر، السمنة، السكري، الربو، بالإضافة إلى بعض الادعاءات حول علاج الأمراض النفسية.وفق “أخبار 24”.
وحذر الأحمري من التعامل مع مدّعي الطب البديل والتكميلي، وأكد ضرورة الإبلاغ عن ادعاءاتهم العلاجية من خلال قنوات الاتصال المتاحة مع المركز وذلك حمايةً للمجتمع من خطورة ما يروّجون له، وأساليبهم في خداع المرضى واستغلال حاجتهم للعلاج.