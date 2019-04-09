“الشورى” يقر عدداً من المطالبات ويوجه “الصحة” لتنفيذها من بينها إنشاء بنك للجلد

أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم الثلاثاء عدداً من المطالبات التي وجه وزارة الصحة بأهمية تنفيذها، تضمنت دراسة إنشاء بنك للجلد، لاستخدامه للاحتياجات الطبية وفقاً للمعايير الدولية.
وطالب المجلس وزارة الصحة، بالعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما طالبها بالعمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع بإنجاز السجل الصحي الوطني، وتفعيل “بطاقة أولوية” والتوسع في خدماتها.
كما طالب الوزارة بتوفير الخدمات الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مختصين في هذه التخصصات، وذلك لسد النقص، بالإضافة للعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة لمستشفيات المناطق الطرفية.وفق “أخبار 24”.