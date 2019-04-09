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أخبار محلية > “الوزراء” يوافق على لائحة الذوق العام.. وحذف عبارة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
09/04/2019   5:18 م

“الوزراء” يوافق على لائحة الذوق العام.. وحذف عبارة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

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وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر اليمامة بالرياض، على لائحة المحافظة على الذوق العام.

كما قرر المجلس الموافقة على حذف عبارة “مدى فترة لا تزيد على أسبوعين” الواردة في الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.

وقرر المجلس الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني، بعد الاطلاع على التوصية المعدة لذلك من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يوافق على لائحة الذوق العام.. وحذف عبارة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أخبار محلية
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