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اخبار رياضية > “الاستئناف” تصدر قراراً برفض طعن الهلال بشأن قضية مشاركة لاعب الوحدة
09/04/2019   5:16 م

“الاستئناف” تصدر قراراً برفض طعن الهلال بشأن قضية مشاركة لاعب الوحدة

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أصدرت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، قرارا يقضي برفض الاستئناف المقدم من نادي الهلال بشأن قضية مشاركة لاعب الوحدة محمد سالم القرني في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مؤخراً.

وأوضحت اللجنة أنها رفضت الاستئناف من حيث الموضوع رغم قبوله شكلاً، مبينة أن القرار تضمن مصادرة رسوم الاحتجاج المدفوعة لحساب اتحاد الكرة، وأن قرارها برفض طلب الاستئناف المقدم من نادي الهلال قرار نهائي غير قابل للطعن.

وكان نادي الهلال قد تقدم باحتجاج للجنة الانضباط والأخلاق ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد سالم القرني في المباراة التي جمعت الهلال والوحدة، وأصدرت اللجنة قراراً برفض الاحتجاج وأقرت أهلية مشاركة اللاعب في تلك المباراة، ما دفع نادي الهلال بتقديم طعن في القرار أمام لجنة الاستئناف.وفق “أخبار 24”.

“الاستئناف” تصدر قراراً برفض طعن الهلال بشأن قضية مشاركة لاعب الوحدة

اخبار رياضية
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