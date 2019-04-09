معالي مدير الجامعة يستلم تقرير أمانة اللقاء التنسيقي لأوقاف الجامعات في دورتها الأولى

تسلم معالي مدير الجامعة أ.د عبدالعزيز بن عبدالله الحامد بمكتبه بالمدينة الجامعية بالخرج تقرير أمانة اللقاء التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية في دورتها الأولى والتي أمتدت لثلاث سنوات، وذلك بحضور رئيس اللقاء التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي والوفد المرافق له من الأمانة، حيث اطلع معاليه على محتوى التقرير ، مبدياً إعجابه بالجهود المبذولة من قبل أمانة اللقاء التنسيقي لأوقاف الجامعات، مؤكداً على تطوير ما أنجز وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة أوقاف الجامعات.
كما نقل معاليه شكر معالي وزير التعليم د.حمد بن عبدالله آل الشيخ لمنسوبي أمانة القاء التنسيقي لأوقاف الجامعات ممثلة في الأمانة العامة لأوقاف جامعة الأمير سطام على الجهود التي بذلوها في سبيل خدمة أوقاف الجامعات والرقي بها.
وفي ختام اللقاء قدم الدكتور الجريوي شكره وامتنانه لمعالي مدير الجامعة لدعمه وتوجيهه لأمانة أوقاف الجامعة ومنسوبيها , ملتزماً بمواصلة الجهود لتقديم ما هو مميز ونوعي , وبما يواءم مكانة الجامعة وتطلعاتها.
حضر اللقاء مساعد الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري والمدير التنفيذي لأوقاف الجامعة الأستاذ أحمد بن محمد الحسين , وعضو اللجنة التنفيذية لأوقاف الجامعة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز المبدل ومدير الشؤون الإدارية بأمانة أوقاف الجامعة الأستاذ عبدالإله بن عبدالرحمن الرويس ومدير مكتب الأمين العام لأوقاف الجامعة الأستاذ عثمان بن محمد العمودي.