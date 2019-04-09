الدفاع المدني يحذرمن تقلبات جوية.. ويدعو لأخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر واتباع التعليمات، جراء التقلبات الجوية التي تمر بها منطقة الرياض.
ونوه الدفاع المدني أنه وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة والغبار، فإنه يدعو لضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصةً في الأماكن المفتوحة والطرق، والابتعاد عن مجاري الأودية واتباع التعليمات في مثل هذة الحالات.
وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدر عدة تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بالغبار والأتربة على عدة مناطق، بينها الرياض.وفق “أخبار 24”.