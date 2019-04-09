تنفيذ حكم القتل حدا في وافد انتمى لتنظيم إرهابي وقَتل رجل أمن بمنطقة عسير

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حد الحرابة في وافد أقدم على قَتل رجل أمن في أبها بمنطقة عسير.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عمر سعيد باهيصمي “يمني الجنسية” أقدم على قَتل رجل أمن.
وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بقتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وأضافت أنه بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.