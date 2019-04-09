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أخبار محلية > مصادر: “وزارة الاتصالات” تعلن اليوم منح تراخيص جديدة لشركات خدمات بريدية ولوجستية
09/04/2019   1:18 م

مصادر: “وزارة الاتصالات” تعلن اليوم منح تراخيص جديدة لشركات خدمات بريدية ولوجستية

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ينتظر أن تعلن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، منح تراخيص لشركات جديدة للعمل في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، بهدف توسيع قاعدة الشركات العاملة في هذا القطاع.

وأكدت مصادر، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الوزارة ستمنح خلال حفل تمكين قطاع الخدمات البريدية مساء اليوم الثلاثاء بالرياض، تراخيص عمل لعددٍ من الشركات الجديدة للعمل في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، بهدف توسيع قاعدة شركات الخدمات البريدية، وذلك بعد إحالة مسؤولية الإشراف على قطاع البريد إلى الوزارة.

وأضافت المصادر، أن حفل تمكين قطاع الخدمات البريدية واللوجستية سيكون بحضور وزراء التجارة والاستثمار، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في مارس الماضي قراراً، يقضي بأن تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية الإشراف على قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.

مصادر: “وزارة الاتصالات” تعلن اليوم منح تراخيص جديدة لشركات خدمات بريدية ولوجستية

أخبار محلية
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