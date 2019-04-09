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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنة تزوجت من سوري وعاشت في مخيم اللاجئين بالأردن .. تكشف التفاصيل
09/04/2019   8:28 ص

بالفيديو.. مواطنة تزوجت من سوري وعاشت في مخيم اللاجئين بالأردن .. تكشف التفاصيل

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روت مواطنة سعودية وتدعى “سلوى الخالدي” أنها تزوجت من شاب سوري دون تصريح رسمي من الجهات المختصة في الدولة، مشيرةً إلى أن معاناتها بدأت بعدما هربت مع أولادها الثلاثة من الحرب في سوريا إلى مخيم للاجئين بالأردن.

وقالت الخالدي خلال “برنامج داود الشريان” على قناة “sbc” إنها لم تستطع استخراج هويات لأطفالها “طلال وسحر وفيصل”؛ بسبب عدم اعتراف سوريا بزواجها؛ لأنها لا تملك إذن زواج رسمي من المملكة.

وأشارت إلى معاناتها عندما كانت تعيش في المخيم الخاص باللاجئين السوريين، مضيفةً أن السفارة السعودية بالأردن خيّرتها بين العودة وحدها إلى المملكة أو الذهاب مع أولادها إلى مخيم اللاجئين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطنة تزوجت من سوري وعاشت في مخيم اللاجئين بالأردن .. تكشف التفاصيل

أخبار محلية
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