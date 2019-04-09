رعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمس (الإثنين)؛ ختام مهرجان القصيم للصقور بمحافظة الأسياح؛ حيث وثقت صورة حمله لأحد الصقور في يده خلال حضوره للمهرجان.
وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أهمية دعم وتعزيز المهرجان الذي يقام لعامه الثالث، كونه يوثق للرياضات العربية الأصيلة في الصقور، مشيراً إلى ضرورة إقامة سوق للطيور لأنواعها النادرة، وتخصيص مكان لها بمحافظة الأسياح؛ تعزيزاً لهذه الهواية ودعماً لمحبيها.
وكرّم أمير منطقة القصيم في ختام المهرجان الفائزين بالمراكز المتقدمة من الصقارين، للصقور لفئتي الشاهين والحر.
وفق “أخبار 24”.