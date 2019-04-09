بالفيديو.. “الزعاق”: بدأ موسم خلع الملابس الشتوية.. وتفشي الخنافس الليلية

أكد المختص في شؤون الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق أن يوم أمس (الإثنين) شهد دخول ما يسمى بمرحلة “قران ثالث”، والتي تعني انتهاء موسم ارتداء الملابس الشتوية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشهد تفشي الخنافس الليلية.
وقال الزعاق خلال مقطع فيديو، على حسابه بموقع “تويتر”، إن مرحلة “قران ثالث”، يطلق عليها في العرف الشعبي “قران ثالث ربيع ذالف”، وتعني وقوع القمر بجانب نجوم الثرياء أشهر نجوم السماء.
وأضاف أن “الاقتران الثالث” لن يصادف شهر شعبان إلا بعد 33 عاماً، أي في عام 1473هـ، لافتاً إلى أن حساب الاقتران من أشهر حسابات العرب، التي تدل على ملاحظاتهم الأجرام السماوية.وفق “أخبار 24”.
وأوضح الزعاق أن الاقترانات المشهورة ستة، وأهمها “قران حادي”، الذي يتزامن هذه السنة مع أول أيام شهر رمضان، ويقال فيه قديماً “قران حادي على الماء منادي”، ويعني بداية اشتداد الحر.
اليوم الاثنين :
سيقرن الهلال بالثريا بما يسمى عند أهالينا بقران ثالث والذي يقال فيه (قران ثالث ربيع ذالف) وفيه
1-ينتهي لبس الملابس الشتوية
2-تشتد المراويح الصيفية
3-تتفشى الخنافس الليلية pic.twitter.com/vs9OYQA4eM
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) April 8, 2019