نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق”: بدأ موسم خلع الملابس الشتوية.. وتفشي الخنافس الليلية
09/04/2019   8:25 ص

بالفيديو.. “الزعاق”: بدأ موسم خلع الملابس الشتوية.. وتفشي الخنافس الليلية

+ = -
976

أكد المختص في شؤون الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق أن يوم أمس (الإثنين) شهد دخول ما يسمى بمرحلة “قران ثالث”، والتي تعني انتهاء موسم ارتداء الملابس الشتوية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشهد تفشي الخنافس الليلية.

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو، على حسابه بموقع “تويتر”، إن مرحلة “قران ثالث”، يطلق عليها في العرف الشعبي “قران ثالث ربيع ذالف”، وتعني وقوع القمر بجانب نجوم الثرياء أشهر نجوم السماء.

وأضاف أن “الاقتران الثالث” لن يصادف شهر شعبان إلا بعد 33 عاماً، أي في عام 1473هـ، لافتاً إلى أن حساب الاقتران من أشهر حسابات العرب، التي تدل على ملاحظاتهم الأجرام السماوية.وفق “أخبار 24”.

وأوضح الزعاق أن الاقترانات المشهورة ستة، وأهمها “قران حادي”، الذي يتزامن هذه السنة مع أول أيام شهر رمضان، ويقال فيه قديماً “قران حادي على الماء منادي”، ويعني بداية اشتداد الحر.

 

بالفيديو.. “الزعاق”: بدأ موسم خلع الملابس الشتوية.. وتفشي الخنافس الليلية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037195.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.