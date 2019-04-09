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أخبار محلية > العثور على “فتاة وادي لبن” بالرياض المختفية قبل أيام
09/04/2019   8:23 ص

العثور على “فتاة وادي لبن” بالرياض المختفية قبل أيام

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أكدت مصادر أن الفتاة التي فقدت في ظروف غامضة في حي ظهرة لبن بالرياض قبل نحو 3 أيام، وتدعى نحاء محسن القحطاني (15 عاماً)، قد تم العثور عليها.

وأوضحت المصادر أن أحد الأشخاص رأى الفتاة مصادفة وكانت في حالة غير طبيعية ولم يكن يعلم بقصتها، قبل أن تتوقف سيارة بالقرب منها ويسألها قائدها عن اسمها، لتسقط الفتاة فجأة مغشياً عليها.

وأشارت إلى أن الشخص توجه نحو قائد المركبة فأخبره الأخير بأن الفتاة مفقودة، فقاما بنقلها إلى أحد المستوصفات وتواصلا مع الفرق التطوعية لإبلاغ ذويها بالعثور عليها.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن شقيقة الفتاة قد كشفت أن أختها خرجت السبت الماضي عصراً من المنزل لرمي القمامة، لكنها لم تعد بعد ذلك.

العثور على “فتاة وادي لبن” بالرياض المختفية قبل أيام

أخبار محلية
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