الإطاحة بـ 55 متهماً في قضايا تمس أمن الدولة خلال 3 أسابيع.. تعرّف على جنسياتهم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 55 متهماً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال الفترة من الرابع من رجب الماضي حتى يوم 26 من الشهر نفسه، وتم إيداعهم سجون المباحث العامة.
والمقبوض عليهم موزعون بين 7 جنسيات، بينهم 34 مواطناً، و9 يمنيين، وثلاثة متهمين من كلٍ من سوريا وباكستان وميانمار، بالإضافة إلى متهمين من مصر، وآخر من أفغانستان، ولا يزال جميع المتهمين رهنَ التحقيق.
وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على 178 متهماً في قضايا الإرهاب خلال الفترة من 20 ربيع الآخر من العام الجاري حتى الثاني من رجب الماضي.وفق “أخبار 24”.
وبلغ إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث 5224 متهماً من جنسيات مختلفة، بينهم 4229 مواطناً، و354 يمنياً، و244 سورياً، و78 مصرياً، و20 سودانياً، بالإضافة إلى آخرين من بلدان مختلفة.