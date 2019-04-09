بالفيديو.. جماهير الهلال تطالب برحيل “زوران”.. والإدارة تبحث قرار الإقالة

طالبت جماهير الهلال بإقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش من منصبه كمدير فني للفريق، وذلك عقب خسارة الهلال أمام استقلال طهران الإيراني أمس (الإثنين) في دوري أبطال آسيا.
ورصد تقرير لبرنامج “الديوانية” على قناة “KSA SPORTS”، استياء جماهير الهلال من المدرب ومن رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل؛ حيث تساءل عدد منهم عن سبب إقالة المدرب السابق البرتغالي خورخي خيسوس رغم أن الفريق كان متصدراً للدوري ويقدم مستوى جيداً في كل البطولات.
من السياق ذاته، كشفت مصادر وفقاً لـ “الرياض” عن وجود مشاورات داخل إدارة الهلال لمناقشة إمكانية إقالة زوران قبل مواجهة الأهلي في الدوري الجمعة المقبلة، مبينة أنه من المقرر حسم الأمر مساء اليوم (الثلاثاء).
يذكر أن الهلال قد فقد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد خسارته أمام النصر في الديربي وفقدانه عدداً من النقاط قبل تلك المباراة، إضافة إلى التراجع ملحوظ في مستوى الفريق منذ قدوم المدرب الكرواتي على رأس الإدارة الفنية.
#الديوانيه
ردة فعل جماهير #الهلال بعد الخسارة من الاستقلال الإيراني.#الاستقلال_الهلال#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/liq3VRY9xN
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 8, 2019