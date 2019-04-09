“التجارة” تشهّر بصاحب منشأة لعرضه 15 ألف ساعة صُنعت في الصين ويدّعي أنها يابانية

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الإثنين)، بصاحب منشأة تعمل في بيع الساعات والإكسسوارات في الرياض، لارتكابه مخالفة بعرضه 15 ألف ساعة على أنها صُنعت في اليابان، بينما في الحقيقة يعود مصدرها إلى الصين.
جاء ذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الجزائية بمدينة الرياض بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة قدرها 50 ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
يشار إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.وفق “أخبار 24”.