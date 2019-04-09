من هو المطلوب ماجد الفرج الذي قُتل في عملية استباقية أمس بالقطيف؟

أعلنت رئاسة أمن الدولة اليوم الإثنين عن تنفيذ عملية استباقية أمس الأحد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، والتي نتج عنها مقـتل إرهابيين والقبض على اثنين آخرين.
وكان أحد الشخصين اللذين قتلا، المطلوب ماجد علي عبدالرحيم الفرج، أحد أخطر المطلوبين على قائمة الـ9، والتي كانت الأجهزة الأمنية رصدت 5 ملايين ريال لمن يساعد في القبض عليهم.. فمن هو ماجد؟ وما الجرائم التي ارتكبها؟
تورط ماجد الفرج مع شقيقه عبدالرحيم الفرج الذي قُتل هو الآخر في مواجهة أمنية قبل نحو 3 أعوام بالعوامية، في عددٍ من الجرائم الإرهابية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، منها إطلاق نار على عددٍ من رجال الأمن، ما أدى لاستشهاد عددٍ منهم، كما شارك في ارتكاب جرائم سطو مسلح والتعدي على الممتلكات العامة. وفق “أخبار 24”.
وكان ماجد الفرج يقدم الدعم للإرهابيين والمطلوبين في القطيف، ويساعدهم على الهرب من رجال الأمن
وهو أيضاً شقيق للمطلوب على قائمة الـ23 محمد الفرج، الذي كان متهماً بإطلاق نار على سيارة دبلوماسية، وانتهت حياته على أيدي مطلوبين آخرين في العام 2015 في عملية تصفية حسابات.