أعلنت رئاسة أمن الدولة اليوم مـقتل مطلوبين أمنيين خلال عملية استباقية في القطيف فجر أمس الأحد، منهما المطلوب ماجد الفرج الذي كان مصنفاً على قائمة الـ9 المطلوبة لدى وزارة الداخلية؛ لارتكابهم جرائم إرهابية بالقطيف والدمام.
وبعد مقـتل المطلوب الفرج، ومقتل آخرين من نفس القائمة في وقت سابق، تقلص عدد المطلوبين على القائمة إلى أربعة مطلوبين فقط، وهم:
علي بلال سعود آل حمد – سعودي الجنسية، يحمل هوية رقم (1086259171)
محمد بن حسين علي آل عمار – سعودي الجنسية، يحمل هوية رقم (1028775482) .
ميثم بن علي محمد القديحي – سعودي الجنسية، يحمل هوية رقم (1055836306)
أيمن إبراهيم حسن المختار – سعودي الجنسية، يحمل هوية رقم (1046319834).
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في أكتوبر 2016 قائمة تضم 9 مطلوبين أمنيين تم كشف تورطهم في عدد من القضايا الإرهابية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، منها استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب المرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.
ورصدت الداخلية حينها مكافأة مليون ريال تقدم لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب.وفق “أخبار 24”.