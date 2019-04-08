نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > الشيخان الحربي والبسام يباشران بمحكمة الخرج
08/04/2019   10:46 م

الشيخان الحربي والبسام يباشران بمحكمة الخرج

+ = -
1691

باشر اليوم الإثنين قضاة منقولين إلى المحكمة العامة بمحافظة الخرج للتعويض مكان القضاة الذين سبق نقلهم من محافظة الخرج وهما

الشيخ حسام بن فلاح الحربي بالدائرة العامة الأولى بالمحكمة

والشيخ فيصل بن عبدالله البسام بالدائرة العامة الثالثة بالمحكمة

الشيخان الحربي والبسام يباشران بمحكمة الخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037173.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.