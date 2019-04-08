نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > خطر على صحتك.. تحذير من تناول الطعام المطبوخ الموضوع خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين
08/04/2019   10:45 م

خطر على صحتك.. تحذير من تناول الطعام المطبوخ الموضوع خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين

+ = -
690

نصحت “الهيئة العامة للغذاء والدواء” المستهلكين بعدم تناول الطعام المطبوخ الجاهز للأكل، في حال تم تركه خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

وينصح خبراء تغذية بعدم تناول الطعام في هذه الحالة، معللين ذلك بأن البكتيريا الضارة تتضاعف في الطعام المطبوخ حال تركه خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، مؤكدين أن الأفضل تناول الطعام المطبوخ فور إعداده أو وضعه في الثلاجة في حال لم يرغب الشخص في تناوله مباشرة.

وأكدت الهيئة على أهمية تبريد الطعام المطبوخ أو القابل للتلف أو بقايا الوجبات خلال ساعتين لمنع البكتيريا الضارة من التكاثر، لأن عدد البكتيريا المسببة للمرض قد يتضاعف في الطعام كل 30 إلى 40 دقيقة عند درجة حرارة الغرفة.

وفنّدت الهيئة الاعتقاد السائد لدى الكثيرين بأن وضع الطعام الساخن في الثلاجة قد يضر بالثلاجة، مشددةً على ضرورة التخلص من الطعام إذا ترك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية.

خطر على صحتك.. تحذير من تناول الطعام المطبوخ الموضوع خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885037170.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.