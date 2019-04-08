“العدل” تتجه لربط الدوائر القضائية ببيوت الخبرة إلكترونياً‎ بهدف تقليل فترات التقاضي

أبرمت وزارة العدل اتفاقاً مع شركة علم لتطوير وتشغيل بوابة الخبراء الإلكترونية التي تربط الدوائر القضائية بجهات الخبرة المعتمدة، وذلك بهدف تقليل فترات التقاضي وتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز.
وقع الاتفاقية عن وزارة العدل، وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس وليد الرشود، وعن شركة علم، رئيسها التنفيذي الدكتور عبدالرحمن الجضعي، وسيبدأ المشروع بالربط التدريجي مع الجهات والهيئات والمرجعيات الحكومية المصرحة للخبير بمزاولة المهنة من كل الدرجات والتخصصات.
وقال المهندس وليد الرشود إن الاتفاق يهدف لتعزيز العمل ورفع الكفاءة في المحاكم من خلال بيوت خبرة نموذجية إلكترونية متكاملة لخدمة المحاكم في حاجاتها الاستشارية، من خلال نافذة إلكترونية ستتيح التواصل بين المحاكم والخبرات بخطوات بسيطة تضمن فاعلية التواصل وسرعته.حسب “أخبار 24”.
وأضاف أن بوابة الخبراء ستعمل وفق قواعد عمل مرنة للتعامل مع الخدمات المقدمة للمحاكم، ورفع موثوقيتها بما يحقق سرعة الإنجاز وتقليل فترات التقاضي من خلال الحصول على الاستشارات سريعاً دون أي تأخير على المستفيدين.