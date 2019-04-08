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أخبار محلية > “حلاوتهم” المصرية.. من انفجار “الدرب الأحمر” إلى ضيافة خادم الحرمين
08/04/2019   10:42 م

“حلاوتهم” المصرية.. من انفجار “الدرب الأحمر” إلى ضيافة خادم الحرمين

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استضافت المملكة امرأة مصرية بسيطة هي “حلاوتهم زينهم إبراهيم”، إحدى المصابات في حادث انفجار الدرب الأحمر الإرهابي بمصر، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة.

وتروي “حلاوتهم” اللحظة التي كاد فيها انفجار الغدر والإرهاب أن يودي بحياتها، إذ كانت تسير آمنة في طريقها إلى منزلها حاملها معها الخبز لأطفالها، وتفاجأت بوقوع انفجار بالقرب منها، أصابها إصابات بالغة وخطرة في سائر جسدها.

وأضافت أنها مكثت على إثر ذلك في العناية الفائقة لمدة 8 أيام، زارها خلالها كبار المسؤولين في مصر ومنهم شيخ الأزهر، وأراد الله سبحانه وتعالى لها أن تؤدي مناسك العمرة للمرة الأولى في حياتها، ويتحقق حلمها الكبير بأن تصلي في الحرمين الشريفين بعد أن تجاوزت الأربعين من عمرها.حسب “أخبار 24”.

وعن خبر الاستضافة الكريمة لها ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، أكدت أنه كان خبرا سارا جدا لها وغسل أحزانها، مقدمة شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إتاحة الفرصة لها وتمكينها من التنقل بين الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

“حلاوتهم” المصرية.. من انفجار “الدرب الأحمر” إلى ضيافة خادم الحرمين

أخبار محلية
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