“الكهرباء” تنهي معالجة انقطاعات التيار في قرى بلقرن.. وتوضح سبب الأعطال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها اتخذت حلولاً لمعالجة الانقطاعات الطارئة التي شهدتها قرى محافظة بلقرن في المنطقة الجنوبية الأسبوع الماضي، مؤكدة أن فرق الصيانة والطوارئ قامت بجهود كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين لإصلاح تلك الأعطال الطارئة.
وأوضحت أنها بدأت في تخفيف الأحمال عن المحطة الرئيسية في سبت العلايا التي تضم 6 مغذيات وتخدم أكثر من 26 ألف مشترك، من خلال نقل جزء من أحمالها إلى محطة بلقرن، مبينة أنه تم شحن ١٢ مغذيا جديدا من محطة بلقرن الجديدة، وتبقى في محطة سبت العلايا حوالي 12 ألف مشترك فقط.حسب “اخبار 24”.
وكشفت أن الأعطال التي حدثت كان سببها الضباب الكثيف الذي أعقب موجة الغبار التي شهدتها المنطقة، حيث حدثت عدة انقطاعات على المغذيين الرئيسيين اللذين يغذيان عدداً من القرى، ما أضعف فاعلية العوازل وتسبب باحتراقها، إضافة إلى وجود أشجار قريبة من الشبكة تسببت في الانقطاعات، كما أن وجود بعض المسارات داخل الأودية والمزارع تسبب في تأخر إعادة الخدمة.
وأشارت إلى أن لديها حلولاً طويلة المدى تعمل من خلالها على توسعة محطة سبت العلايا، لتكتمل في ديسمبر 2020، كما تعمل على إنشاء أربعة مغذيات، وإحلال الشبكات المتهالكة، وسيكتمل العمل في الربع الأول من 2021.