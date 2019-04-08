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أخبار محلية > توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق غداً الثلاثاء
08/04/2019   10:41 م

توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق غداً الثلاثاء

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق.

وقالت “الأرصاد” إن هذه المناطق هي تبوك وحائل والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، ومرتفعات كلٍ من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وذكرت الأرصاد أن أعلى درجة يُتوقع تسجيلها غداً (38) درجة مئوية في مكة المكرمة ووادي الدواسر وشرورة، فيما توقعت أن تكون أدنى درجة حرارة (10) درجات في محافظة طريف بالحدود الشمالية.

توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق غداً الثلاثاء

أخبار محلية
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