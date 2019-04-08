قريبا.. 40 ألف وظيفة بالقطاع الصحي للشباب والشابات ومنصة إلكترونية للخدمات الطبية

أكد الدكتور خالد العنزي، رئيس لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض، أنه يجرى التنسيق حالياً بين وزارة العمل ووزارة الصحة، للإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة خلال الفترة القادمة بالقطاع الصحي في جميع التخصصات للشباب والشابات السعوديين.
وقال العنزي خلال “ديوانية القطاع الطبي”، التي احتضنتها غرفة الرياض أمس الإثنين، إن ما جاء في رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني من أهداف يستهدف النهوض بكل القطاعات الاقتصادية والخدمية، والتي يأتي القطاع الطبي في مقدمتها نظراً لحجمه الكبير ونموه المتسارع الذي يبدو أكثر وضوحاً من خلال التطور الكبير في الأجهزة والمعدات الطبية، ما يعنى جودة الخدمات التي تقدَّم للمواطنين.
وأشار إلى أن توظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الصحي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع في تأهيل الشباب للوظائف المتاحة، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية الصحية تتبنى عدداً من البرامج التي تؤهل شباب وشابات الوطن على الوظائف المطلوبة من خلال إقامة دورات من 6 أشهر إلى سنة لإكساب الشباب والشابات الخبرات اللازمة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.حسب “أخبار 24”.
من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الطبية العالمية لتقنية المعلومات، أحمد الظفيري إطلاق منصة إلكترونية قريباً تخدم المواطنين والمقيمين في تقديم النصائح والإرشادات والخدمات الإلكترونية لدى مزودي الخدمات، والتواصل مع مختصين في المجال، وتوجيه المريض على أقرب متخصص.