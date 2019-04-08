وقعت المديرية العامة للسجون اليوم الإثنين اتفاقية مع جامعة الملك سعود في مقر الجامعة بالرياض، ضمن خطة المديرية لتأهيل السجناء قبل الإفراج عنهم، اتساقا مع رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم والتدريب وخدمة المجتمع.
وتهدف الاتفاقية إلى إعداد برامج تدريبية يحتاجها النزيل في مجالات متنوعة بعد خروجه من السجن، ودراسة الجوانب التطويرية لقيم الرعاية اللاحقة وتحديد الاحتياجات، حيث توفر كلية المجتمع بالجامعة الخبرات الإدارية والفنية.
كما تقوم الكلية بوضع الخطة التشغيلية للبرامج وتنفيذها وإدارتها بأعلى مستوى من الكفاءة وتسويق المشاريع والخدمات وجلب الرعايات، ويسري العمل بهذه الاتفاقية مدة عام من تاريخ توقيعها.
وتسعى المديرية العامة للسجون، ممثلة في إصلاحية الرياض، إلى تأهيل النزلاء فكرياً ونفسياً وتعليميا ومساعدتهم على مواجهة العقبات التي تعترضهم، وتهيئتهم قبل الإفراج عنهم لاندماجهم بالمجتمع والانخراط في سوق العمل.
وفق “أخبار 24”.