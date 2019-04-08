تغريم مخالف مليون ريال لتلاعبه واحتياله بسوق الأسهم.. ومستثمر 10 ملايين لاستفادته من هذا الاحتيال

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن إدانة مخالف لنظام السوق المالية، وتغريمه مليون ريال، كذلك تغريم مستثمر 10 ملايين ريال تقريبا لاستفادته من المخالفات، وذلك في دعوى أقامتها النيابة العامة.
وأوضحت الأمانة أن المخالفات ارتُكبت إبان تداول المخالف في سوق الأسهم خلال عام 2014، ما شكّل تلاعباً واحتيالاً، وأوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لعدد من الشركات في قطاعات مختلفة.
وأضافت أنه فُرض على المخالف غرامة مليون ريال، نتيجة المخالفات، تُدفع لهيئة السوق المالية، ومنعه من التداول لمدة سنة، لحسابه أو بالوكالة عن الغير، وذلك لإدارته محافظ عدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من الهيئة.حسب “أخبار 24”.
وأشارت إلى فرض غرامة مالية قدرها 9 ملايين و914 ألفا و492 ريالا، تُدفع لحساب الهيئة على مستثمر، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان المذكور.
ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة، وقد أتاحت على موقعها تفاصيل المخالفات والأسهم التي تم التعامل عليها من قبل المخالف.