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أخبار محلية > شرطة الرياض تصدر بياناً حول واقعة الشاب الذي حاول الانتحار من فوق جسر ميدان القاهرة
08/04/2019   7:16 م

شرطة الرياض تصدر بياناً حول واقعة الشاب الذي حاول الانتحار من فوق جسر ميدان القاهرة

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أصدرت شرطة الرياض بياناً أوضحت فيه تفاصيل محاولة الشاب الذي أقدم على الانتحار من أعلى جسر ميدان القاهرة وسط مدينة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه وفي تمام الساعة (١١:٤٥) من صباح اليوم الإثنين باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة (مواطن / يبلغ من العمر ٢٢ عاماً) الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط مدينة الرياض.

وبالرغم من مبادرةِ رجال الأمن ومحاولتهم بشتى الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك فإنه لم يستجِب لهم، للحالة النفسية التي كان عليها، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها، ما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض، حيث اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمنى، وتم نقله للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية والنفسية له، فيما حالته الصحية مستقرة ولله الحمد.وفق “أخبار 24”.

شرطة الرياض تصدر بياناً حول واقعة الشاب الذي حاول الانتحار من فوق جسر ميدان القاهرة

أخبار محلية
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