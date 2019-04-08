بالفيديو.. كيف تُحتسب قيمة استهلاك بيتك من الكهرباء؟

نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو توعوياً لتعريف المستهلكين بآلية احتساب قيمة استهلاك الكهرباء للقطاع السكني.
وأوضحت الشركة أن كمية استهلاك الكهرباء خلال الشهر تُقسم إلى شريحتين، الأولى: (من واحد حتى 6000 كيلوواط/ ساعة) تُحتسب بـ18 هللة للكيلوواط الواحد، الثانية: كل ما زاد عن 6000 كيلوواط/ ساعة ويُحتسب بـ30 هللة لكل لكيلوواط.
فمثلاً؛ في حال استهلك المستفيد 4500 كيلوواط في شهر واحد، يتم ضـرب هذا الرقم في 18 هللة والرقم الناتج يكون قيمة استهلاكه لذلك الشهر، أي 810 ريالات، أما إذا استهلك 6500 واط/ ساعة في شهر آخر فيُضرب 6000 كيلوواط في 18 هللة و500 كيلوواط في 30 هللة ليبلغ مجموع الفاتورة 1230 ريالاً.
يُذكر أن شركة الكهرباء بدأت في 1 يناير 2018 تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، التي تضمنت تقسيم قيمة الاستهلاك للقطاع السكني والقطاع الأخرى (التجاري، الصناعي، الحكومي) إلى شرائح محددة.
تبغى تعرف كيف تُحتسب قيمة استهلاك بيتك من الكهرباء؟
الموضوع سهل وبسيط.. #فاتورتك_بيدك pic.twitter.com/z6DzGUiv9t
— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) ٨ أبريل ٢٠١٩