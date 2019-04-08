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أخبار محلية > شاهد.. كيفية غسل حافظات ماء زمزم بالمسجد الحرام.. وهكذا استعدت الرئاسة لشهر رمضان
08/04/2019   7:14 م

شاهد.. كيفية غسل حافظات ماء زمزم بالمسجد الحرام.. وهكذا استعدت الرئاسة لشهر رمضان

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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطعا مصورا يوثق كيفية غسل حافظات ماء زمزم في المسجد الحرام.

وأوضح المقطع أن الرئاسة تقوم بغسل أكثر من 3500 حافظة إضافة إلى قواعدها يوميا.

وبيّن أن المرحلة الأولى تبدأ برش الصابون على الحافظات من الخارج ، ثم المرحلة الثانية، وهي غسل الحافظات من الداخل والخارج، تتبعها المرحلة الثالثة بتعقيم تلك الحافظات، وأخيرا إخراج الحافظة ورشها بالماء بشكل جيد من الداخل والخارج.

وأظهر المقطع عملية غسل جميع قواعد الحافظات وتعقيمها، وصيانة الصنابير وتغييرها، فضلا عن تغليف الحافظات وتخزينها.

وبيّن المقطع استعدادات الرئاسة لشهر رمضان الكريم، حيث وفرت أكثر من 25 ألف حافظة توزع في جميع أنحاء المسجد الحرام، وخصصت عربات لنقل حافظات ماء زمزم لديها القدرة على حمل 6 حافظات، كما تم وضع لوحات إرشادية لآداب شرب الماء بعدة لغات.وفق “أخبار 24”.

وخصصت الرئاسة أيضا حافظات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ليشربوا ماء زمزم بكل سهولة، بالإضافة إلى توفير حافظات ماء مبردة وغير مبردة.

 

شاهد.. كيفية غسل حافظات ماء زمزم بالمسجد الحرام.. وهكذا استعدت الرئاسة لشهر رمضان

أخبار محلية
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