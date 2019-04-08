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أخبار محلية > تفاصيل جديدة حول وفاة الشقيقين اللذين غرقا في بحيرة سيهات
08/04/2019   7:13 م

تفاصيل جديدة حول وفاة الشقيقين اللذين غرقا في بحيرة سيهات

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روى أحد أقارب الشقيقين اللذين لقيا مصرعهما غرقاً في بحيرة سيهات بالدمام، تفاصيل جديدة حول سبب انجراف مركبة والدهما بهما أثناء نزهة للعائلة.

وذكر ابن عم والدهما، الشيخ فيصل العوامي، وفقاً لـ “اليوم”، أن العائلة خرجت للتنزه في بحيرة سيهات بشكل طبيعي، وكانت الشقيقة الكبرى فاطمة 14 عاما برفقة شقيقها سعود 12 عاما داخل مركبة والدهما، وحاولت الابنة تعلم قيادة السيارة، لكنها أخطأت وقامت بالضغط على دواسة الوقود، ما أدى إلى انطلاق المركبة وسقوطها في البحيرة، ولم يتمكن أحد من اللحاق بها وإنقاذهما.

وأوضح العوامي أن والدي الطفلين يعيشان حالة نفسية سيئة بعد الحادث تسببت في دخولهما المستشفى، لافتا إلى أنه تم تشييع جثمان الطفلين بمحافظة القطيف.

تفاصيل جديدة حول وفاة الشقيقين اللذين غرقا في بحيرة سيهات

أخبار محلية
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