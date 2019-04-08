200 مليون دولار من المملكة والإمارات لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني

أعلنت المملكة ودولة الإمارات تخصيص مبلغ 200 مليون دولار لصالح تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتلبية احتياجاته الأساسية من الغذاء، والتغذية، والصحة، وذلك ضمن مبادرة “إمداد”.
وأوضحتا أنه سيتم تخصيص 140 مليون دولار من المبلغ لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي، ومبلغ 40 مليون دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال، والإصحاح البيئي من خلال منظمة اليونيسيف، و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية من خلال منظمة الصحة العالمية.
وقال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة في مؤتمر صحفي مشترك بين البلدين، إن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا للدور الإنساني الكبير الذي توليه دول تحالف دعم الشرعية للأوضاع في اليمن، وسعيها المستمر لرفع المعاناة عن الشعب التي تسبب فيها عدم احترام المليشيات الحوثية لمبادئ اتفاقية ستوكهولم.حسب “أخبار 24”.
وأبان أنه تم تصميم هذا البرنامج المشترك بما يضمن سرعة التنفيذ والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً في اليمن، والتركيز على الفئات الأكثر حاجة وهي فئتا المرأة والطفل.
وأضاف أن إجمالي ما قدمته دول التحالف وفي مقدمتها المملكة ودولة الإمارات من دعم لليمن على مدى الأعوام الأربعة الماضية يزيد على 18 مليار دولار أمريكي.
يذكر أن المملكة والإمارات كانتا قد أعلنتا إطلاق مبادرة “إمداد” في نوفمبر من العام الماضي بهدف سد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين البلدين، ويستفيد منها ما بين 10 – 12 مليون يمني متضرر.