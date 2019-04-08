مدرب الأهلي السابق “غويدي” يشتكي النادي لدى “فيفا”

قدّم مدرب النادي الأهلي السابق الأرجنتيني بابلو غويدي شكوى إلى اتحاد الكرة الدولي “فيفا” مطالبا بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع النادي عقب إقالته من تدريب النادي في شهر فبراير الماضي.
وأوضح رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي أن “المدرب تقدم بالفعل بالشكوى للحصول على الشرط الجزائي، عقب إقالته بسبب سلسلة من النتائج السلبية في مباريات الدوري، وأنه يستحق الشرط الجزائي، ولا بد أن ندفعه له”.
وأضاف أنه عندما تسلم رئاسة النادي كان يرى استمرار “غويدي”، فاجتمع معه واقترح غويدي أن يترك الفريق مقابل إلغاء العقد، إلا أن بترجي رفض، فقدّم له المدرب قائمة طويلة لأسماء لاعبين للتعاقد معهم، فطلب منه بترجي تحديد اسمين فقط للتعاقد معهما في الفترة الشتوية.حسب “أخبار 24”.
#عبدالله_بترجي:
هذه تفاصيل اجتماعي مع “جويدي” قبل مغادرته ، وهؤلاء اللاعبين طلب رحيلهم#عبدالله_بترجي_في_كورة_روتانا pic.twitter.com/jwCLO7T5Ms
— برنامج كورة (@korarotana) April 7, 2019
#عبدالله_بترجي:
هناك لاعب من #الأهلي تم مفاوضته من أحد الأندية الجماهيرية أثناء تواجده بمعسكر المنتخب ، وهذه قصة عقد “خورادو”#عبدالله_بترجي_في_كورة_روتانا pic.twitter.com/jjObORPU3m
— برنامج كورة (@korarotana) April 7, 2019