بالخرج: بدء عملية تحديث العنوان الوطني المرحلة الخامسة

الخرج اليوم – سعود الضحوك :
بدأت الهيئه العامة للإحصاء تدريب المتعاونين بمحافظة الخرج يوم الأثنين ٣/٨/١٤٤٠هـ مرحلة تحديث العنوان الوطني في محافظة الخرج والدلم في المكتبه العامة بالخرج تحت اشراف نائب مشرف منطقة جنوب الرياض الأستاذ عابد بن محمد الرويلي .
وتعتبر مرحلة تحديث العناوين الوطنية هي احدى مراحل التجهيز لتعداد السكان والمساكن ٢٠٢٠ م .
وبسؤال الأستاذ عابد الرويلي عن آلية العمل في هذه المرحلة أفاد بأنه بتعاون الهيئه العامة للإحصاء مع البريد السعودي تم أعتماد العنوان الوطني في التعداد السكاني ( العنوان الوطني هو نظام قامت المؤسسة العامة للبريد السعودي ببناؤة وتطويره بالأعتماد على أنظمة المعلومات الجغرافيه وتم ربطها بأحداثيات مكانيه للوصول لكل قطعة أرض بسهولة من خلال تطبيقات الخرائط ).
وأهداف العملية :
التعرف على حدود المدن بشكل واضح ودقيق مستنداً في ذلك على مايتوفر لدى البلديات من خرائط وحدود وتقدير عدد المساكن والمنشأت في كل عنوان وطني في المدن والقرى والمزارع وتوزيع المناطق في نهاية العمل على المفتشين والمراقبين والعدادين للتجهيز للتعداد العام للسكان والمساكن ٢٠٢٠ م .