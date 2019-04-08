بالصور.. مجلس صلح في مركز شرطة محافظة الدلم

تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في مركز شرطة محافظة الدلم بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل طويرش بن سعد العجمي لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة صرحا لصحيفة الخرج الاكترونية الشيخان ابن خرصان والعقيلي قايلين نشكر الله عزوجل على إتمام هذا الصلح كما نشكر قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو وزير الداخلية وسمو امير منطقة الرياض وسمو نائبه أيدهم الله الذين يرعون مجالات الإصلاح التطوعي ويدعمونها كما نشيد في هذا المجال بجهود معالي مدير الامن العام وسعادة مدير شرطة منطقة الرياض وسعادة محافظ الدلم الاستاذ ثامر الشتوي وسعادة مدير شرطة محافظة الدلم العميد فواز العنزي و سعادة الرايد عبدالله المطيري وسعادة مدير الدوريات الأمنية في محافظة الدلم النقيب سامي العتيبي ، كما نثني على أطراف القضية كما ندعوا الله ان يحفظ على بلادنا دينها ودنياها وقيادتها الرشيدة .