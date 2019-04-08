نهائي كأس الملك 26 أبريل في «الجوهرة»

أوضحت مصادر أن الموعد المقترح للمباراة الختامية على كأس الملك للموسم الرياضي الحالي ستقام يوم الجمعة 26 أبريل الجاري على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.
وسيتحدد طرفا المواجهة النهائية بعد خوض مباريات دور نصف النهائي، إذ سيستضيف الفريق الهلالي نظيره التعاون في الرياض، فيما سيواجه الاتحاد نظيره النصر في جدة.
هذا وكان الفريق الاتحادي توج بكأس الملك في الموسم الماضي، بعد فوزه على فريق الفيصلي بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وفق “عكاظ”.