آسيا.. الهلال للاقتراب من التأهل.. والنصر لإنعاش الآمال

يخوض قطبا الرياض، الهلال والنصر يوم الإثنين جولة جديدة في دوري أبطال آسيا وسط تباين واضح في موقف الفريقين من المنافسة، وبدوافع مختلفة للمباراتين، حيث يواجه الأول نظيره استقلال إيران، بينما يستضيف النصر منافسه الزوراء العراقي.
وتأتي المواجهتين ضمن الجولة الثالثة من البطولة القارية، حيث يأمل فريق الهلال في مواصلة عروضة المميزة ونتائجة الجيدة في البطولة والتي كفلت له صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على العين الإماراتي والدحيل القطري توالياً.
وفوز الهلال وعودته بنقاط مواجهة استقلال إيران تعني قطعه نصف المشوار نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وأكد على ذلك الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق، بعد أن أنهى تحضراته للمواجهة.وفق “الرياض”.
وسيكون الأزرق العاصمي أمام فرصة مثالية لتخطي دور المجموعات خاصة وأنه سيخوض مباراة حاسمة على ملعبه جامعة الملك سعود “محيط الرعب” من أصل الثلاث مواجهات المتبقية له بعد مواجهة الفريق الإيراني.
وفي الجانب الآخر، يستضيف النصر منافسه العراقي بدافع الإبقاء على حظوظه في الترقي للدور ربع النهائي والاستمرار في البطولة، إذ تعني خسارته تضاءل حظوظه في التأهل بدرجة كبيرة، وتجعل خيارات تأهله في نتائج الفرق المنافسة.
ويدخل الفريق العاصمي المواجهة على ملعب الملك فهد الدولي وهو متذيلاً مجموعته الأولى دون رصيد من خسارتين أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن اصفهان الإيراني على التوالي.
ودافع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر عن لاعبيه في المباراتين الماضيتين، وقال أنهم خسروا لتفاصيل صغيرة، وقدموا مستويات جيدة ولا تقاس بالنتائج.