عقود بـ 1.2 مليار ريال لتطوير الخدمات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وقعت أمانة العاصمة المقدسة 126 عقداً، بتكلفةٍ إجمالية تجاوزت 1.2 مليار ريال، لتنمية وتطوير الخدمات البلدية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومعالجة الواجهات العشوائية، وإيصال الخدمات للقرى التابعة لها.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أنه تم توقيع 111 عقداً مالياً خلال العام 2018م بقيمة إجمالية بلغت نحو 831 مليون ريال، وشملت تلك المشاريع للخدمات البلدية بمشعري عرفات ومزدلفة والطرق المؤدية إليهما، وصيانة المحطة الانتقالية للنفايات خلال موسم الحج.
وأضاف أن العقود شملت أيضا صيانة الإنارة، ومكافحة البعوض والقوارض، ومعالجة الواجهات العشوائية بمكة المكرمة، وتنفيذ قنوات لتصريف مياه الأمطار، وصيانة الأنفاق والجسور والشوارع في المنطقة المركزية والمخططات الحديثة، وتجهيز وتنظيم احتفالات الأهالي بعيد الفطر واليوم الوطني، وعقود التشجير بشوارع مكة، ورفع مخلفات المشاريع للأنقاض مجهولة المصدر، وتشغيل خدمات تجهيز ودفن المتوفين، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة ونظافة المباني التابعة للأمانة.وفق “أخبار 24”.
وبيَّن أنه تم توقيع 15 عقداً خلال الربع الأول من 2019م، بقيمة 321 مليون ريال، مشيراً إلى أن ترسيتها على عدد من الشركات الوطنية، وذلك لتشغيل وصيانة الحاسب الآلي ونظم المعلومات الجغرافية بالأمانة، وتوريد وصيانة وسائل السلامة لمراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة.
إضافة إلى تقديم الاستشارات الهندسية والقانونية، ومشاريع صيانة شبكات الإنارة بشمال وشرق وجنوب وغرب مكة والقرى التابعة لها، والصيانة الدورية للشوارع الرئيسية، وعقود المكافحة الشاملة، ورصف وإنارة وسفلتة عدد من الشوارع.