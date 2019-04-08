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اخبار رياضية > بالفيديو.. عبدالله بترجي يوضح موقفه من الترشح لمنصب رئيس نادي الأهلي
08/04/2019   8:24 ص

بالفيديو.. عبدالله بترجي يوضح موقفه من الترشح لمنصب رئيس نادي الأهلي

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أكد الرئيس المكلف للنادي الأهلي عبدالله بترجي، أن الجميعة العمومية للنادي ستشهد انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد، لافتاً إلى أن هناك صياغة جديدة من قبل الهيئة العامة للرياضة لأنظمة وقوانين الانتخابات والجمعيات العمومية.

وقال بترجي خلال حديثه في برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية” أمس (الأحد)، إنه لم يبلغ بشكل رسمي من قبل هيئة الرياضة بموعد الانتخابات، ولم يحسم موقفه بعد بشأن الترشح لفترة رئاسية جديدة، بعد انتهاء الموسم الحالي.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن قرار استمراره في رئاسة النادي يحتاج إلى دراسة مستفيضة وتأني؛ لأن من يترأس الأهلي سيقف وراءه جمهور يطلب الكثير، وهذا من أبسط حقوق جماهير الأهلي، بالتالي فإن قرار الاستمرار يحتاج إلى أرض صلبة.

 

بالفيديو.. عبدالله بترجي يوضح موقفه من الترشح لمنصب رئيس نادي الأهلي

اخبار رياضية
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