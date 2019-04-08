قوات الدفاع الجوي تعترض طائرة بدون طيار كانت باتجاه عسير وتدمرها

اعترضت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء أمس (الأحد) طائرة بدون طيار معادية كانت متجهة نحو الأعيان المدنية بمنطقة عسير، وقامت بالتعامل معها وتدميرها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت جسماً غير مرف باتجاه عسير في تمام الساعة 20:50 بالتوقيت المحلي.
وأوضح العقيد المالكي، أنه تم التعامل مع الهدف حسب قواعد الاشتباك وتدميره، مبيناً أنه لم تسجل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحـوثية) حتى الآن.
وأشار إلى أن استمرار المحاولات المتكررة لـمليشيا الحـوثي الإرهـابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تمشياً بنصوص اتفاق (استوكهولم)، يعد استفزازاً من المـيليشيا لقوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بالحديدة.وفق “أخبار 24”.
وأكد العقيد المالكي، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.