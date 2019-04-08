خبير عسكري: بعض القطع العسكرية كنا نستوردها بـ 15 ألف دولار.. وعندما صنعناها لم تكلفنا 100 دولار

قال مختص في الشأن العسكري والاستراتيجي إن القطع العسكرية التي كانت تشتريها المملكة للطائرات أو الدبابات كان يصل سعر بعضها إلى 15 ألف دولار، وعندما تم تصنيعها في المملكة لم تزد على 400 دولار، بل وصل تكلفة بعضها إلى 100 دولار فقط.
وأوضح العميد الدكتور أحمد الشهري أن هذه القطع المهمة لعمل الطائرات والدبابات والصواريخ والمدرعات أصبحت تصنع الآن في المملكة بأيدٍ سعودية.
واستشهد الشهري بما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق بأن أي عقد مع شركة أجنبية لا بد أن يكون 50% من هذا العقد عن طريق شركات سعودية، مشيراً إلى أن هذا بدوره أدى إلى توليد أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة.وفق “أخبار 24”.
وقال الشهري إن المملكة تسعى في رؤية 2030 للانتقال من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الشراء والاستهلاك إلى المجتمع الصناعي، مدللاً على ذلك بأن زيارات الملك وولي عهده إلى أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا لم يكن فيها عقود شراء، بل كانت هناك شراكات تقوم على الاستيراد، و50% من هذا الاستيراد توطين للصناعة داخل المملكة.
العميد الدكتور أحمد الشهري لـ #معالي_المواطن :
بعض القطع العسكرية يصل سعرها إلى 15 ألف دولار.. وحينما صنعناها بأيدٍ سعودية أصبحت بـ 100 دولار pic.twitter.com/ZpQ6QEQpJ4
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٧ أبريل ٢٠١٩