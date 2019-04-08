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أخبار محلية > الكويت: حكم جديد ضد عبدالله الصالح لإساءته للسعودية يرفع سجنه إلى 33 عاماً
08/04/2019   8:20 ص

الكويت: حكم جديد ضد عبدالله الصالح لإساءته للسعودية يرفع سجنه إلى 33 عاماً

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قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس المغرد عبدالله الصالح 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية جديدة بعد إدانته بـ”الإساءة للسعودية”، لتصل سنوات السجن في الأحكام الصادرة بحقه إلى 33 سنة.

وصدرت ضد المدان “الصالح” عددٌ من الأحكام بسبب إساءته للمملكة، وصلت إلى 4 أحكام، أحدها لصالح المملكة والإمارات والبحرين معا، كما حُكم عليه في قضايا أخرى لصالح الإمارات والبحرين، كل على حدة.

يُذكر أن المدان عبدالله الصالح هارب من تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة ضده، كما قدّم لجوءاً إلى بريطانيا معلناً عدم رغبته في العودة للكويت.وفق “أخبار 24”.

الكويت: حكم جديد ضد عبدالله الصالح لإساءته للسعودية يرفع سجنه إلى 33 عاماً

أخبار محلية
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