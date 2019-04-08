“العقاري” يعلن انضمام البنك الفرنسي للجهات التمويلية المشاركة في “دعم الدفعة المقدمة للمدنيين”

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، انضمام البنك السعودي الفرنسي للجهات التمويلية المشاركة في مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين.
ومبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين عبارة عن قرض حسن يُصرف كدفعة مقدمة لتسهيل تملك المسكن الملائم، سواء كان من الوحدات الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء للمستفيدين المؤهلين من ذوي أعمار ٥٠عاماً فأكثر، بالإضافة للقرض العقاري (المدعوم) بقيمة تصل إلى ٥٠٠ألف ريال.
ويتم احتساب مبلغ القرض الحسن بـ20% من قيمة العقار المطلوب شراؤه وبحد أقصى ١٤٠ألف ريال، ويتم التقديم على المبادرة من خلال الجهات التمويلية حين الاستفادة من القرض العقاري، ليُصرف كدفعة مقدمة للعقار.حسب “أخبار 24”.
وتقبل المبادرة مستحقي برنامج القرض العقاري من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري، ومنسوبي القطاع الحكومي المدني والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين (عسكريين ومدنيين).
ويتم تأجيل سداد أقساط القرض الحسن لحين الانتهاء من سداد أقساط القرض العقاري مع الجهة التمويلية.