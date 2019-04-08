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أخبار محلية > إغلاق التسجيل في برنامج “مسك القدية للتدريب” غداً.. تعرّف على أهدافه وشروط الالتحاق
08/04/2019   8:16 ص

إغلاق التسجيل في برنامج “مسك القدية للتدريب” غداً.. تعرّف على أهدافه وشروط الالتحاق

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دعت مؤسسة مسك الخيرية الطلبة والخريجين في تخصصات الضيافة والترفيه وإدارة الأعمال والهندسة للمسارعة بالالتحاق ببرنامج “مسك القدية للتدريب التعاوني”، قبل إغلاق موعد التسجيل غداً الإثنين.

وأوضحت “مسك للزمالة والتدريب” أن البرنامج التدريبي سيكون لمدة 10 أسابيع (خلال الفترة من 16 يونيو حتى 31 أغسطس 2019)، مشيرة إلى أن التسجيل متاح من خلال هذا الرابط.

ويهدف البرنامج لتطوير مهارات الطلبة والخريجين من خلال هذه التجربة التعليمية المتكاملة في شركة القدية للاستثمار، ومن خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل جنباً إلى جنب مع أبرز الخبراء العالميين في مشروع القدية الذي سيكون مستقبلاً من أفضل الوجهات العالمية في الترفيه.

وسيعمل كل طالب وطالبة على إكمال مشروع فردي خلال فترة البرنامج ثم عرض الاستنتاجات على فريقَي مؤسسة مسك الخيرية والقدية في آخر أسبوع من البرنامج.وفق “أخبار 24”.

ووضعت المؤسسة عدداً من الشروط للانضمام للبرنامج، منها أن يكون المتقدم يدرس في المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا، أو التخرج خلال العامين الماضيين من أحد التخصصات التالية المتعلقة بأقسام مجال الضيافة: إدارة الضيافة والسياحة، إدارة الفعاليات أو الأنشطة الرياضية، إدارة الترفيه، الواقع الافتراضي، الهندسة أو الخدمات الفنية، الهندسة المعمارية أو التصميم الداخلي، إدارة الأعمال الفنية والثقافية.

كما اشترطت أن يكون المعدل التراكمي، 3.75 من 5 أو أعلى في نخبة الجامعات في المملكة أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، وأن يكون المستوى في اللغة الإنجليزية 90 فأعلى في اختبار التوفل أو ما يعادله في اختبار الآيلتس.

إغلاق التسجيل في برنامج “مسك القدية للتدريب” غداً.. تعرّف على أهدافه وشروط الالتحاق

أخبار محلية
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