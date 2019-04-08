شهدت مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمس (الأحد)، إصـابة عنيفة لأحد لاعبي الهلال السوداني كادت أن تنهي حياته، قبل أن تستقر حالته بعد نقله إلى المستشفى.
وحاول اللاعب عمر بهاء الدين لاعب الهلال السوداني قطع الكرة من أحد لاعبي النجم الساحلي، إلا أن قدم اللاعب التونسي اصطدمت برأس بهاء الدين ليسقط فاقداً للوعي، قبل أن يتدخل الجهازين الطبيين للفريقين لمحاولة إنقاذه بعدها نقله رجال الإسعاف إلى المستشفى.
من جانبه، أكد المدرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للهلال السوداني، أن حالة عمر بهاء الدين مستقرة، وهو يرقد حالياً بأحد المستشفيات في تونس وسيجري عملية جراحية، ولا يوجد أي قلق على حياته.
وفق “أخبار 24”.